Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%

Москва, 1 июня. Цены на аренду жилья в России за год уменьшились почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка.

Эксперты рассказали, что причиной этого стало снижение доходов россиян, развитие удаленной работы, при которой жители небольших городов смоги вернуться себе домой. Отмечается, что цены начали расти на фоне восстановления экономической активности. Средняя цена аренды квартиры весной 2021 года составляла 23 тыс. рублей, а год назад — 27 тыс. рублей. Фактором снижения цен также стала выгодная ипотека. Теперь бывшие арендаторы смогли приобрести свое жилье. Об этом информируют «Известия».

Эксперты считают, что восстановление цен на рынке аренды жилья может произойти при открытии границ и возвращению в РФ трудовых мигрантов. Росту цен будет способствовать высокий уровень инфляции, а также возвращение к привычным форматам работы на фоне улучшения обстановки с коронавирусом. Прогнозируется, что рост цен на съемное жилье произойдет в пик студенческого сезона, а к концу года цены на аренду квартир могут вернуться к сегодняшним значениям.

Средняя цена на жилье на вторичном рынке в России увеличилась на 24% за год. Аналитики сообщили, что сильнее всего цены выросли в Улан-Удэ (34,4%), Нижнекамске (35,1%) и Чите (36,9%). Отмечается, что в ближайшее время на рынке будет происходить замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 п. п. в месяц.