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новостей
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
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Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%

Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
pixabay.com

Москва, 1 июня. Цены на аренду жилья в России за год уменьшились почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка.

Эксперты рассказали, что причиной этого стало снижение доходов россиян, развитие удаленной работы, при которой жители небольших городов смоги вернуться себе домой. Отмечается, что цены начали расти на фоне восстановления экономической активности. Средняя цена аренды квартиры весной 2021 года составляла 23 тыс. рублей, а год назад — 27 тыс. рублей. Фактором снижения цен также стала выгодная ипотека. Теперь бывшие арендаторы смогли приобрести свое жилье. Об этом информируют «Известия».

Эксперты считают, что восстановление цен на рынке аренды жилья может произойти при открытии границ и возвращению в РФ трудовых мигрантов. Росту цен будет способствовать высокий уровень инфляции, а также возвращение к привычным форматам работы на фоне улучшения обстановки с коронавирусом. Прогнозируется, что рост цен на съемное жилье произойдет в пик студенческого сезона, а к концу года цены на аренду квартир могут вернуться к сегодняшним значениям.

Средняя цена на жилье на вторичном рынке в России увеличилась на 24% за год. Аналитики сообщили, что сильнее всего цены выросли в Улан-Удэ (34,4%), Нижнекамске (35,1%) и Чите (36,9%). Отмечается, что в ближайшее время на рынке будет происходить замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 п. п. в месяц.

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Все новости / Общество / Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
ипотека квартиры аренда
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