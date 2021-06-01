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01 июня 02:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
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Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику

Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 1 июня. Мошенники в разговоре придерживаются определенной модели поведения, которую можно разоблачить одной фразой, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Даже если звонок очень тревожный, не стоит впечатляться или впадать в панику. Следует спокойно досчитать до десяти и сбить злоумышленника с его мошеннической программы, которая заключается в быстром, незаметном вовлечении жертвы в свою незаконную игру, сообщил юрист в беседе с «Прайм».

«Уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: «Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладем трубку», — посоветовал специалист.

Не следует использовать слова и фразы подтверждающего характера. Категорически запрещено говорить вслух свои имя, фамилию, отчество, нельзя говорить слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю», пока вы не убедитесь, что человек на том конце провода не аферист.

Главные признаки, что вам звонит недобросовестный гражданин — использование методик психологического давления, попытки вытащить персональную информацию. А также обещания сверхприбыли или пути спасения из убыточной, проблемной ситуации, рассказали эксперты.

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Все новости / Общество / Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
юрист мошенник злоумышленник
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