Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику

Москва, 1 июня. Мошенники в разговоре придерживаются определенной модели поведения, которую можно разоблачить одной фразой, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Даже если звонок очень тревожный, не стоит впечатляться или впадать в панику. Следует спокойно досчитать до десяти и сбить злоумышленника с его мошеннической программы, которая заключается в быстром, незаметном вовлечении жертвы в свою незаконную игру, сообщил юрист в беседе с «Прайм».

«Уточнив, какое учреждение представляет звонящий, говорим: «Наш разговор записан, я сейчас перезвоню а) в банк; б) в отдел полиции; в) медицинское учреждение и т.д. и кладем трубку», — посоветовал специалист.

Не следует использовать слова и фразы подтверждающего характера. Категорически запрещено говорить вслух свои имя, фамилию, отчество, нельзя говорить слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю», пока вы не убедитесь, что человек на том конце провода не аферист.

Главные признаки, что вам звонит недобросовестный гражданин — использование методик психологического давления, попытки вытащить персональную информацию. А также обещания сверхприбыли или пути спасения из убыточной, проблемной ситуации, рассказали эксперты.