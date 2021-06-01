Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 1 июня. Здание строящейся начальной школы загорелось в в Петропавловске-Камчатском на проспекте Рыбаков.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю подтвердили сообщение о пожаре. Местные жители рассказали, что темный столб дыма можно наблюдать из разных микрорайонов города. Огонь охватил первый и второй этаж строящегося здания. Строительство школы планировали завершить в 2022 году.

Более 2,5 тысячи школьников Камчатского края будут обеспечены работой во время летних каникул. Помочь учащимся найти работу помогут местные власти. Рабочий день школьников будет составлять четыре-пять часов, за месяц в среднем подростки смогут заработать от 15 до 20 тысяч рублей за месяц.