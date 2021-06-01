Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований

Москва, 1 июня. Народный артист РСФСР Александр Збруев уже вернулся домой и чувствует себя нормально. Об этом заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Он рассказал, что общался с известным артистом по телефону. Варшавер отметил, что возможное плановое лечение Збруева будет проводиться в домашних условиях. Ранее появились сообщения, что 83-летний актер находится в больнице на плановом обследовании. Об этом информирует РИА Новости.

Друзья легендарного российского актера Александра Абдулова рассказали о его попытках покончить жизнь самоубийством из-за предательства девушки. Спасли жизнь актеру однокурсники по театральному училищу. В память об этом воспоминании на руке актера остался заметный шрам.