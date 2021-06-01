Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 02:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
Все новости
01 июня 02:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
Все новости

У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю

Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
ПолитРоссия

Киев, 1 июня. Киев 30 мая праздновал День города. Радикалы поставили в центре столицы палатку, в которой можно было пострелять по бумажному макету Кремля. Украинцы это не одобрили.

Инициатором такого «развлечения» стала группировка «Правый сектор»1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом импровизированный тир был рассчитан на детскую аудиторию. Об этом говорится на сайте Regnum.

«А Крым отвоевать они не хотят? А-а-а, там ведь российские войска. Ну тогда ладно, пусть стреляют по картонной коробке», — написал читатель под псевдонимом «кане корсо Agora».

Другой пользователь отметил, что когда Киев будет освобожден от нацистов, нужно никого не упустить. Еще один комментатор добавил, что потом эти дети вырастут и поедут в Польшу собирать клубнику. По его мнению, это типичная украинская мечта.

«Большой привет родителям этих детей. Какие «умные и достойные» люди! Так держать!» — пишет Яна С.

Любовь Л. считает, что при виде настоящей российской армии у всех радикалов затрясутся руки. По ее мнению, это будет весело.

«Шизофреников все больше, самое страшное, что вовлекают в этот маразм детей. Не понимаю ни власть, ни полицию. За что вы зарплату получаете, а если промоют мозги вашему ребенку. Это уже все за гранью», — написала Татьяна Г.

«У такой страны нет будущего», — резюмировал Sleepy Joe.

Ранее стало известно, что жители Франции просили Россию усмирить киевских силовиков, которые воюют на Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
украина Киев кремль правый сектор соцсети
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 170715 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87970 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54694 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41850 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 29693 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru