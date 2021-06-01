Киев, 1 июня. Киев 30 мая праздновал День города. Радикалы поставили в центре столицы палатку, в которой можно было пострелять по бумажному макету Кремля. Украинцы это не одобрили.

Инициатором такого «развлечения» стала группировка «Правый сектор»1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом импровизированный тир был рассчитан на детскую аудиторию. Об этом говорится на сайте Regnum.

«А Крым отвоевать они не хотят? А-а-а, там ведь российские войска. Ну тогда ладно, пусть стреляют по картонной коробке», — написал читатель под псевдонимом «кане корсо Agora».

Другой пользователь отметил, что когда Киев будет освобожден от нацистов, нужно никого не упустить. Еще один комментатор добавил, что потом эти дети вырастут и поедут в Польшу собирать клубнику. По его мнению, это типичная украинская мечта.

«Большой привет родителям этих детей. Какие «умные и достойные» люди! Так держать!» — пишет Яна С.

Любовь Л. считает, что при виде настоящей российской армии у всех радикалов затрясутся руки. По ее мнению, это будет весело.

«Шизофреников все больше, самое страшное, что вовлекают в этот маразм детей. Не понимаю ни власть, ни полицию. За что вы зарплату получаете, а если промоют мозги вашему ребенку. Это уже все за гранью», — написала Татьяна Г.

«У такой страны нет будущего», — резюмировал Sleepy Joe.

Ранее стало известно, что жители Франции просили Россию усмирить киевских силовиков, которые воюют на Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.