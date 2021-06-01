Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России

Москва, 1 июня. Катар готов впустить туристов из России после совместного введения «цифрового проездного» IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Этой информацией поделился во время беседы с РИА Новости директор национального совета Катара по туризму Бертхольд Андреас Тренкель. Он заявил, что власть планирует в ближайшем будущем открыть границы для российских туристов.

«Вопрос въезда туристов — сложный вопрос, который состоит из двух аспектов: какие вакцины признаются какой-либо страной и документами о вакцинации», — отметил директор.

Также регулирующие органы министерства здравоохранения Катара должны одобрить все шаги в этом направлении. Ситуация в стране тщательно контролируется ведомством, которое и вносит рекомендации.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит количество авиарейсов с некоторыми странами с 10 июня. В список этих государств вошли Азербайджан, Греция, Армения и другие.