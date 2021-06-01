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Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
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Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
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00:59
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00:53
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Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
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Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России

Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
Global Look Press  /  Markus Mainka / picture alliance

Москва, 1 июня. Катар готов впустить туристов из России после совместного введения «цифрового проездного» IATA и одобрения ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Этой информацией поделился во время беседы с РИА Новости директор национального совета Катара по туризму Бертхольд Андреас Тренкель. Он заявил, что власть планирует в ближайшем будущем открыть границы для российских туристов.

«Вопрос въезда туристов — сложный вопрос, который состоит из двух аспектов: какие вакцины признаются какой-либо страной и документами о вакцинации», — отметил директор.

Также регулирующие органы министерства здравоохранения Катара должны одобрить все шаги в этом направлении. Ситуация в стране тщательно контролируется ведомством, которое и вносит рекомендации.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит количество авиарейсов с некоторыми странами с 10 июня. В список этих государств вошли Азербайджан, Греция, Армения и другие.

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Все новости / Общество / Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
россия катар туризм
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