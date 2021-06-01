Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных

Париж, 1 июня. Нападающий Киллиан Мбаппе имеет самую высокую трансферную стоимость среди игроков, участвующих в чемпионате Европы по футболу.

Сайт Transfermarkt оценивает переход футболиста ПСЖ в другую команду в 160 миллионов евро. Такой показатель превышает стоимость сразу четырех сборных, которые выступают на ЧЕ.

Сборная Финляндии оценивается в 47,7 миллиона евро. Команда из Македонии — в 61,8 миллиона евро. Также меньше обойдутся сборные Венгрии и Словакии.

Отмечается, что самой дорогой сборной на данный момент является команда Англии. Однако английская футбольная федерация не предоставила окончательный список из 26 имен футболистов, которые отправятся на турнир, поэтому они пока опережают Францию.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал игроков для символичной команды сезона в Лиге чемпионов. В список лучших вошли 23 футболиста.