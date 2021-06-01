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01 июня 00:43
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новостей
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
23:39
Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:19
Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
Все новости

Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных

Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
wikipedia.org  /  Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Париж, 1 июня. Нападающий Киллиан Мбаппе имеет самую высокую трансферную стоимость среди игроков, участвующих в чемпионате Европы по футболу.

Сайт Transfermarkt оценивает переход футболиста ПСЖ в другую команду в 160 миллионов евро. Такой показатель превышает стоимость сразу четырех сборных, которые выступают на ЧЕ.

Сборная Финляндии оценивается в 47,7 миллиона евро. Команда из Македонии — в 61,8 миллиона евро. Также меньше обойдутся сборные Венгрии и Словакии.

Отмечается, что самой дорогой сборной на данный момент является команда Англии. Однако английская футбольная федерация не предоставила окончательный список из 26 имен футболистов, которые отправятся на турнир, поэтому они пока опережают Францию.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал игроков для символичной команды сезона в Лиге чемпионов. В список лучших вошли 23 футболиста.

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футбол трансфер мбаппе
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