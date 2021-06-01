Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 00:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
23:39
Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:19
Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
Все новости
01 июня 00:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
23:39
Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:19
Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
Все новости

Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену

Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
gov.uk

Лондон, 1 июня. В субботу, 29 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс стали мужем и женой. Британский политик похвалил свою супругу и пошутил над ней.

Впервые после официального оформления брака представитель Соединенного Королевства прокомментировал это событие, не забыв сострить в английском стиле. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Рядом с этой я задержусь подольше. Она потрясающая. Милая улыбка, волосы ухоженные, следит за модой и разбирается в интерьерах… короче у нее есть все, что надо», — пошутил Джонсон.

«А еще она родила мне ребенка, хотя, с другой стороны, кто же не родил? Ха-ха, шучу. Наверное. Как бы то ни было, да, мы с Кэрри побудем вместе, пока мне не надоест, и я не начну клеить кого-нибудь еще», — иронизирует премьер-министр.

Политик не знает, сколько продлится этот брак. Возможно, полгода, а может и 30 лет. По его мнению, быть женой Джонсона очень интересно, ведь живешь как на иголках. В аналогичном стиле пошутила и Саймондс.

«Думаю, у нас все будет хорошо, пока я выгляжу презентабельно, а Борис не устраивает шашни с девицами, которые смахивают на меня, только помоложе. А еще важно не заболеть раком, я уж постараюсь — а то его, как показывает история, такое здорово отталкивает», — резюмировала Кэрри.

Ранее стало известно, что в интернете были опубликованы свадебные фотографии премьер-министра Великобритании и его жены.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
Борис Джонсон великобритания свадьба премьер-министр
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 170715 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87970 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54694 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41850 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 29693 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru