Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену

Лондон, 1 июня. В субботу, 29 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс стали мужем и женой. Британский политик похвалил свою супругу и пошутил над ней.

Впервые после официального оформления брака представитель Соединенного Королевства прокомментировал это событие, не забыв сострить в английском стиле. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Рядом с этой я задержусь подольше. Она потрясающая. Милая улыбка, волосы ухоженные, следит за модой и разбирается в интерьерах… короче у нее есть все, что надо», — пошутил Джонсон.

Кэрри стала уже третьей супругой для британского политика. Он находит это забавным и не устает шутить на эту тему.

«А еще она родила мне ребенка, хотя, с другой стороны, кто же не родил? Ха-ха, шучу. Наверное. Как бы то ни было, да, мы с Кэрри побудем вместе, пока мне не надоест, и я не начну клеить кого-нибудь еще», — иронизирует премьер-министр.

Политик не знает, сколько продлится этот брак. Возможно, полгода, а может и 30 лет. По его мнению, быть женой Джонсона очень интересно, ведь живешь как на иголках. В аналогичном стиле пошутила и Саймондс.

«Думаю, у нас все будет хорошо, пока я выгляжу презентабельно, а Борис не устраивает шашни с девицами, которые смахивают на меня, только помоложе. А еще важно не заболеть раком, я уж постараюсь — а то его, как показывает история, такое здорово отталкивает», — резюмировала Кэрри.

Ранее стало известно, что в интернете были опубликованы свадебные фотографии премьер-министра Великобритании и его жены.