Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России

Москва, 1 июня. Сочи является самым загруженным российским курортом, в этом городе забронировано около 71% всех гостиниц и мест для расположения туристов.

Город-курорт в Крыму Алушта занял второе место по загруженности, в нем забронированы около 70% всех местных отелей. Около 68% номеров на лето забронировано в Анапе. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский, информирует «Лента.ру».

Самая теплая вода в море на российских курортах в прошедших выходных была зафиксирована в Сочи. По словам синоптиков, температура воды на этом курорте достигла 18 градусов тепла. Черное море в Анапе прогрелось до 17 градусов тепла. Метеорологи сообщают, что в Крыму температура воды пока не превышает 15 градусов выше ноля.