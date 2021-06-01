Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире

Санкт-Петербург, 1 июня. Экс-директора нежелательной в России организации "Открытая Россия"1 Андрея Пивоварова повезли на обыск к нему домой по прописке в Санкт-Петербурге.

Пивоваров ранее упоминал в письме, что его ждут обыски и перелет в Краснодар. О том, что Пивоварова повезли на обыск сообщила бывший координатор организации Татьяна Усманова.

Андрей Пивоваров находится в розыске за деятельность в нежелательной организации, сообщает источник ФАН. По полученной информации, Пивоваров пытался бежать из России в Варшаву, улетев на самолете авиакомпании "ЛОТ". Инициатором розыска Пивоварова выступило управление СК РФ по Краснодарскому краю.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ