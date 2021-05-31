Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани

Казань, 31 мая. Женщина-водитель за рулем легкового автомобиля «Лада» не справилась с управлением и сбила на пешеходном переходе двух человек, а после врезалась в здание.

Авария произошла на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградской. Под колесами «Лады» оказались 18-летняя девушка и мужчина 56 лет. Их экстренно госпитализировали, состояние последнего оценили как крайне тяжелое. Вскоре он скончался от полученных травм, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Виновницей ДТП оказалась 35-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением при развороте и врезалась в двух пешеходов. После отечественную легковушку занесло в здание. Автоледи также получила травмы: сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы, однако от помощи медиков отказалась.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают работу на месте происшествия, выясняются все детали случившегося. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Севастополе за один день произошло сразу три аварии, в последнем ДТП автомобиль перевернулся на крышу.