Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым

Москва, 31 мая. Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях, сообщила генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова.

Социолог выступила на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена презентации результатов проведенного ко Дню защиты детей опроса «Воспитание и наказание: взгляд поколений».

«Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи — это за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение», — сообщила Горюнова отметив, что встречаются и позиции «за невыполнение домашних обязанностей».

Позицию, что наказывать детей нельзя ни в какой ситуации, считают правильной 36% респондентов, более 50% респондентов старшего поколения заявили, что видят отрицательные последствия физического наказания: дети становятся агрессивнее.

Исследование проведено в рамках проекта «Мы считаем» агентством «Михайлов и партнеры» среди 1600 респондентов во всех регионах России в возрасте от 14 до 55 лет.

Ранее сотрудники полиции составили административный протокол в отношении жительницы Омска, которая не пустила в дом сына-подростка. Выяснилось, что школьник игнорировал требование родителей приходить домой пораньше. Женщина предупредила сына, что не пустит его в дом, если он еще раз нарушит режим. Юноша в очередной раз прибыл за полночь и остался ночевать у двери.