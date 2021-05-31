Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX

Киев, 31 мая. «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» из Украины заключило контракт на вывод на орбиту спутника зондирования Земли «Сич 2-30 (2-1)» с нидерландской компанией ISILaunch.

Запуск будет осуществлен с площадки компании SpaceX, написал в Facebook вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Спутник выведет на орбиту ракета Falcon-9.

Сумма контракта составила 1,99 млн долларов. Уруский отметил, что авансовый платеж уже осуществлен. Запуск спутника запланирован на декабрь текущего года. Резервной датой назначен январь 2022 года.

Вице-премьер Украины подчеркнул, что спутник позволит решать актуальные задачи информационного, экологического, социально-экономического, образовательного и научного характера.

«А также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны», — уточнил Уруский.

Ранее компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink. Примечательно, что первая ступень ракеты-носителя уже семь раз использовалась при запуске.