Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката

Санкт-Петербург, 31 мая. Бывший директор признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрей Пивоваров отметил, что собирался провести отпуск в Варшаве, но теперь отправится в Краснодар.

Письма экс-директора «Открытки» были опубликованы в его Telegram-канале. В них он отметил, что это не тот отдых, который он планировал.

Пивоваров в своем обращении рассказал, что против него возбудили дело по 284.1 статье УК РФ за сотрудничество с нежелательной организацией. По его словам, дальше его повезут на обыски, а затем — в Краснодар на самолете.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ