Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК

Краснодар, 31 мая. Инициатором розыска экс-директора нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова было Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Пивоваров сообщил, что его сняли с авиарейса польской авиакомпании LOT в аэропорту Пулково в Петербурге. Самолет должен был вылететь в Варшаву, экс-директора «Открытой России» сняли с рейса в 19:36 по московскому времени. Самолет покинул Пулково через 19 минут после инцидента.

В своем Telegram-канале Пивоваров сообщил, что собирался отправиться на отдых. Однако ранее он заявлял, что намерен продолжить курировать экс-подчиненных из движения «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) даже после его закрытия.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ