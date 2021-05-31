Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Автомобиль полиции загорелся в Фрунзенском районе, на улице Малая Балканская, д. 48.

Горение машины происходило по всей площади транспортного средства. В ликвидации пожара приняли участие три единицы техники и 15 человек личного состава, этой информацией с ФАН поделился источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы. В ликвидации возгорания приняли участие 16 единиц техники, 56 человек личного состава и вертолет. Происшествие произошло в нежилом помещении на Серебрянической набережной.