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01 июня 00:41
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новостей
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
23:39
Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:19
Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
Все новости

Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге

Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 31 мая. Автомобиль полиции загорелся в Фрунзенском районе, на улице Малая Балканская, д. 48.

Горение машины происходило по всей площади транспортного средства. В ликвидации пожара приняли участие три единицы техники и 15 человек личного состава, этой информацией с ФАН поделился источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы. В ликвидации возгорания приняли участие 16 единиц техники, 56 человек личного состава и вертолет. Происшествие произошло в нежилом помещении на Серебрянической набережной.

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пожар пожарные автомобиль
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