«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева

Москва, 31 мая. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал депутата Верховной рады Алексея Гончаренко за незнание истории.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Акт вандализма он посвятил Дню города.

Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что на одном из плакатов была надпись «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве жабы квакали». Он отметил, что Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и подобным ему.

«Москва старше, например, или Берлина, и что с того? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она была», — отметил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что основная суть состоит в том, что нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет. Сенатор напомнил, что в 882 году «небольшой городок Киев» был завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и нарек его русским городом, но не украинским.