Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня

Москва, 31 мая. Оперштаб сообщил об увеличении количества авиарейсов с Азербайджаном, Грецией, Арменией, Узбекистаном, Катаром, Таджикистаном, Сербией, Египтом, Белоруссией и Германией.

Число рейсов будет увеличено 10 июня. Об этом сообщили в оперштабе журналистам, передает РИА Новости.

«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе», — сказано в сообщении.

Также Россия с 10 июня возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией. Речь идет о маршрутах Москва — Гомель и Москва — Полоцк. Причиной остановки железнодорожного сообщения стала пандемия коронавируса нового типа. На прошлой неделе президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили вопросы экономического развития стран