Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня

Москва, 31 мая. Чартерное авиасообщение с Албанией будет осуществляться по маршруту Москва – Тирана один раз в неделю.

Также увеличится число авиарейсов Москва — Минск до десяти в неделю, сообщает РИА Новости.

Недавно была опубликована деловая программа первого Российского туристического форума «Путешествуй!». Мероприятие пройдет в Москве в период с 11 по 13 июня. В рамках форума крупнейшие туроператоры обсудят варианты внедрения новых идей и механизмов в работу российского туризма, а также Ростуризм расскажет о включении брендовых маршрутов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».