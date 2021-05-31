Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР

Банги, 31 мая. Корреспондент RT France Антуан Клеро оценил ситуацию с безопасностью на трассе, соединяющей столицу ЦАР с соседним Камеруном. Наблюдения журналиста свидетельствуют о значительном вкладе российских инструкторов в обеспечение безопасности движения по важнейшему транспортному коридору республики.

«Эта дорога, которая лежит между Камеруном и Банги, чрезвычайно важна для экономики страны. Но боевики периодически совершают нападения на грузовики, следующие в столицу и другие части республики», — рассказывает Клеро.

Бандиты не рискуют нападать на крупные колонны грузовиков, следующие под охраной военнослужащих национальной армии (FACA) и российских инструкторов. Однако некоторые водители, которые надеются на свой страх и риск проскочить опасный участок без сопровождения, зачастую становятся жертвами разбойников.

Командир зоны обороны на северо-западе ЦАР Эдуард Модои Нгуенде напоминает, что ранее боевики полностью контролировали трассу. Но впоследствии, благодаря помощи союзников, FACA удалось зачистить магистраль, и движение транспорта возобновилось.

«С помощью наших русских братьев постоянно едут грузовики. Колонны сопровождаются очень корректно. Они собирают более 50 транспортных средств, организуют все этапы сопровождения от начала до конца», — рассказал Нгуенде.

Заместитель уполномоченного по Бабуа Марсель Сердан в интервью RT France также подчеркнул, что нападения боевиков можно ожидать в любой момент, но благодаря помощи специалистов из РФ FACA, полиция и жандармерия держат трассу под контролем.

Репортаж RT France продемонстрировал ключевую роль российских инструкторов в обеспечении безопасности на шоссе Банги-Белоко. А от бесперебойного движения грузов по этому транспортному коридору зависит, экономика республики, что прекрасно понимают жители ЦАР.

Местные жители не раз выходили на митинги, чтобы подчеркнуть признательность Москве за протянутую руку помощи в трудный для республики период.