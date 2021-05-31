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Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
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Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:55
Происшествия
Автоледи за рулем «Лады» сбила двух пешеходов на зебре в Казани
23:47
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:42
Общество
Более половины россиян назвали физическое наказание детей допустимым
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Политика
Задержанный в Пулково Пивоваров передал два письма через адвоката
23:34
Технологии
Украина запустит спутник «Сич» с площадки SpaceX
23:27
Происшествия
Служебная полицейская машина загорелась в Петербурге
23:25
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
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Происшествия
Инициатором розыска Пивоварова был Краснодарский СК
23:17
Политика
Россия возобновила авиаперелеты еще через три международных аэропорта
23:15
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
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Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
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Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР

  /   Обновлено: 31 мая 2021 23:11
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
twitter.com  /  @CENTRO20_21

Банги, 31 мая. Корреспондент RT France Антуан Клеро оценил ситуацию с безопасностью на трассе, соединяющей столицу ЦАР с соседним Камеруном. Наблюдения журналиста свидетельствуют о значительном вкладе российских инструкторов в обеспечение безопасности движения по важнейшему транспортному коридору республики.

«Эта дорога, которая лежит между Камеруном и Банги, чрезвычайно важна для экономики страны. Но боевики периодически совершают нападения на грузовики, следующие в столицу и другие части республики», — рассказывает Клеро.

Бандиты не рискуют нападать на крупные колонны грузовиков, следующие под охраной военнослужащих национальной армии (FACA) и российских инструкторов. Однако некоторые водители, которые надеются на свой страх и риск проскочить опасный участок без сопровождения, зачастую становятся жертвами разбойников.

Командир зоны обороны на северо-западе ЦАР Эдуард Модои Нгуенде напоминает, что ранее боевики полностью контролировали трассу. Но впоследствии, благодаря помощи союзников, FACA удалось зачистить магистраль, и движение транспорта возобновилось.

«С помощью наших русских братьев постоянно едут грузовики. Колонны сопровождаются очень корректно. Они собирают более 50 транспортных средств, организуют все этапы сопровождения от начала до конца», — рассказал Нгуенде.

Заместитель уполномоченного по Бабуа Марсель Сердан в интервью RT France также подчеркнул, что нападения боевиков можно ожидать в любой момент, но благодаря помощи специалистов из РФ FACA, полиция и жандармерия держат трассу под контролем.

Репортаж RT France продемонстрировал ключевую роль российских инструкторов в обеспечении безопасности на шоссе Банги-Белоко. А от бесперебойного движения грузов по этому транспортному коридору зависит, экономика республики, что прекрасно понимают жители ЦАР.

Местные жители не раз выходили на митинги, чтобы подчеркнуть признательность Москве за протянутую руку помощи в трудный для республики период.

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камерун цар
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