Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Идлиб, 31 мая. Состоялось очередное совместное патрулирование сил российской военной полиции и турецких военнослужащих в зоне безопасности на севере Сирии.

В соответствии с положениями Меморандума о взаимопонимании, Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Российско-турецкие военные прошли по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно, сообщает заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Российская сторона продолжила осмотр провинций Ракка и Хасака самостоятельно. Военные РФ обследовали территорию по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, а также прошли по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно.

Для контроля безопасности с воздуха силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до Айн-Дивар, от Метрас до Телль-Шаир и обратно.

Ранее ФАН сообщал, что в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористических группировок.