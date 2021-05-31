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31 мая 23:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
22:00
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Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
twitter.com  /  @US_EUCOM

Идлиб, 31 мая. Состоялось очередное совместное патрулирование сил российской военной полиции и турецких военнослужащих в зоне безопасности на севере Сирии.

В соответствии с положениями Меморандума о взаимопонимании, Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Российско-турецкие военные прошли по маршруту от Джаких-Эль-Фаукани до Телль-Шайр и обратно, сообщает заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Российская сторона продолжила осмотр провинций Ракка и Хасака самостоятельно. Военные РФ обследовали территорию по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, а также прошли по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно.

Для контроля безопасности с воздуха силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до Айн-Дивар, от Метрас до Телль-Шаир и обратно.

Ранее ФАН сообщал, что в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористических группировок.

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Сирия армия цпвс патрулирование
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