Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox

Вашингтон, 31 мая. Пользователь форума Reddit сообщил о неожиданном преимуществе игровой консоли нового поколения Playstation 5 над ее конкурентом Xbox.

Пользователь в Сети сравнил место, которое занимают игры на диске Playstation 5 и Xbox. Геймер узнал, что проекты для Playstation 5 занимают меньше места на диске, чем эти же проекты на Xbox. Он поделился этой информацией на просторах форума Reddit.

Проект Control занимает 25,7 гигабайта на консоли от Sony, а на Xbox — 43,6 гигабайта. Такая же ситуация и с другими играми: Hitman 3 для PS5 потребует 61,9 гигабайта, а для приставки от Microsoft — 77,8 гигабайта. Аналогичную разницу пользователь обнаружил в Tony Hawk, Watch Dogs Legion и Immortals Fenyx Rising.

Ранее сообщалось, что производительность Playstation 5 и Xbox Series X сравнили в финальной демо-версии игры Resident Evil: Village. Тесты показали, что консоли нового поколения отлично справляются с технологией Ray Tracing.