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31 мая 23:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
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Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом

ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 31 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера дал расширенное интервью телеканалу Russia Today.

Журналист издания в первую очередь спросил лидера ЦАР о роли России и Руанды в жизни страны, и каким образом два иностранных партнера помогли африканскому государству справиться с насущными проблемами.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Руанду, которые помогли нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», — заявил глава ЦАР.

 

Туадера напомнил, что российские инструкторы вместе с армией Центральноафриканской Республики (FACA) обеспечивают безопасность движения колонн грузовиков с продуктами и гуманитарной помощью из Камеруна.

«Бандформирования хотели уничтожить дорожно-транспортные коммуникации между нашей республикой и Камеруном. Но военнослужащие FACA и россияне смогли помешать этому. Теперь дороги в безопасности», — прокомментировал лидер государства.

Он подтвердил, что уже почти вся территория страны освобождена от незаконных вооруженных формирований, в том числе густонаселенные города и села. Однако он напомнил, что последователи опального президента Франсуа Бозизе еще терроризируют местное население и дестабилизируют обстановку в отдельных районах ЦАР.

Корреспондент поинтересовался у центральноафриканского лидера, считает ли он Российскую Федерацию настоящим другом.

«Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту», — подтвердил президент.

Ранее сообщалось о переизбрании Фостен-Арканжа Туадера на пост главы ЦАР. После того как правительственная армия сломила сопротивление основных сил конгломерата группировок, власти страны вплотную занялись восстановлением экономики и инфраструктуры.

Ряд проектов уже реализован, что положительным образом сказывается на жизни простых граждан, которые много лет мечтали об окончании войны и бесконечных кризисов. Стоит напомнить, что совсем недавно вышел российско-центральноафриканский боевик «Турист».

Картина повествует о деятельности инструкторов из России, которые прибыли в республику, чтобы обучать вооруженные силы. Премьера фильма состоялась в Банги 14 мая, а уже через пять дней отечественный зритель смог увидеть новинку кино в эфире телеканала НТВ.

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россия цар туадера
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