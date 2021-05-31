Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом

Банги, 31 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера дал расширенное интервью телеканалу Russia Today.

Журналист издания в первую очередь спросил лидера ЦАР о роли России и Руанды в жизни страны, и каким образом два иностранных партнера помогли африканскому государству справиться с насущными проблемами.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и Руанду, которые помогли нашим вооруженным силам уничтожить большинство боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», — заявил глава ЦАР.

Туадера напомнил, что российские инструкторы вместе с армией Центральноафриканской Республики (FACA) обеспечивают безопасность движения колонн грузовиков с продуктами и гуманитарной помощью из Камеруна.

«Бандформирования хотели уничтожить дорожно-транспортные коммуникации между нашей республикой и Камеруном. Но военнослужащие FACA и россияне смогли помешать этому. Теперь дороги в безопасности», — прокомментировал лидер государства.

Он подтвердил, что уже почти вся территория страны освобождена от незаконных вооруженных формирований, в том числе густонаселенные города и села. Однако он напомнил, что последователи опального президента Франсуа Бозизе еще терроризируют местное население и дестабилизируют обстановку в отдельных районах ЦАР.

Корреспондент поинтересовался у центральноафриканского лидера, считает ли он Российскую Федерацию настоящим другом.

«Наше сотрудничество началось еще в шестидесятых годах. Мы рассматриваем Россию как надежного партнера и друга, потому что она согласилась поддержать нас в трудную минуту», — подтвердил президент.

Ранее сообщалось о переизбрании Фостен-Арканжа Туадера на пост главы ЦАР. После того как правительственная армия сломила сопротивление основных сил конгломерата группировок, власти страны вплотную занялись восстановлением экономики и инфраструктуры.

Ряд проектов уже реализован, что положительным образом сказывается на жизни простых граждан, которые много лет мечтали об окончании войны и бесконечных кризисов. Стоит напомнить, что совсем недавно вышел российско-центральноафриканский боевик «Турист».

Картина повествует о деятельности инструкторов из России, которые прибыли в республику, чтобы обучать вооруженные силы. Премьера фильма состоялась в Банги 14 мая, а уже через пять дней отечественный зритель смог увидеть новинку кино в эфире телеканала НТВ.