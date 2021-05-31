Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Рига, 31 мая. Сборная России по хоккею досрочно вышла в стадию плей-офф чемпионата мира, который проходит в Риге.

Ничья в основное время в матче сборной России против Швеции позволила отечественным хоккеистам оформить место в плей-офф чемпионата мира.

Хоккеисты не смогли выявить победителя в основное время встречи. Заброшенными шайбами в составе нашей сборной отличились за 60 минут Антон Слепышев на 53-й минуте и Александр Барабанов через 12 секунд после первого взятия ворот шведской сборной. Среди соперников отметились Йеспер Фреден на девятой минуте и Виктор Олфссон на 56-й. Спортсмены не смогли забросить шайбы и в овертайме, а в буллитах оказалась сильнее сборная России.

Ранее сообщалось, что Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют первый матч на чемпионате мира — 2021. Хоккеисты прибыли в расположение сборной из клубов НХЛ.