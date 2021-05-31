Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД

Москва, 31 мая. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые должны лишить неплательщиков алиментов возможности уходить от ответственности, перечисляя незначительные суммы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях в большинстве случаев связаны «с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов», которая несоизмерима с установленными судом или соглашением об уплате алиментов ежемесячными выплатами.

«В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей», — цитирует пояснение к инициативе РИА Новости.

Ранее в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) составили портрет среднестатистического неплательщика алиментов в Москве. Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, чья задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей. Задолженность 339 москвичей по алиментам превышает сумму в 1 миллион рублей. Такие неплательщики находятся под пристальным вниманием сотрудников службы судебных приставов.