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31 мая 23:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
22:00
Общество
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Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД

Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 мая. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые должны лишить неплательщиков алиментов возможности уходить от ответственности, перечисляя незначительные суммы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях в большинстве случаев связаны «с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов», которая несоизмерима с установленными судом или соглашением об уплате алиментов ежемесячными выплатами.

«В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей», — цитирует пояснение к инициативе РИА Новости.

Ранее в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) составили портрет среднестатистического неплательщика алиментов в Москве. Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, чья задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей. Задолженность 339 москвичей по алиментам превышает сумму в 1 миллион рублей. Такие неплательщики находятся под пристальным вниманием сотрудников службы судебных приставов.

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госдума алименты должники
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