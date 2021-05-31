Макрон привился от коронавируса

Париж, 31 мая. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что привился от коронавируса.

Глава Франции на своей странице в Twitter лаконично написал, что получил вакцину. При этом он не стал сообщать, какой препарат использовался. Глава Франции также призвал сограждан вакцинироваться.

Макрон порекомендовал последовать его примеру, супруги Брижит, а также 25 миллионов французов, которые также привились. По его словам, это важно для защиты своих близких.

Французский президент Эммануэль Макрон заразился коронавирусом в декабре. Он находился на самоизоляции в течение недели. Позже стало известно, что его супруга также переболела COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Он призвал горожан прививаться.