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31 мая 23:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
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Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле

ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле

Память солдат, погибших в войнах и революциях, почтили лидер политической партии «Родина» и представители межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Цветы к Вечному огню на Марсовом поле возложили депутат Госдумы Алексей Журавлев, Герои Российской Федерации Андрей Трошев и Андрей Богатов.

«Мы запланировали с нашими соратниками, Героями России, Андреем Николаевичем и Андреем Михайловичем, отдать дань патриотам, которые защищали Санкт-Петербург и выиграли Вторую и Первую мировую войны. То есть у нас много тех людей, которые готовы отдать жизнь за Родину», — считает депутат.

Председатель правления «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев подчеркнул, что сотрудничество организации и политической партии станет плодотворным благодаря общим целям.

«Представители парии «Родина» в том числе выполняют задачи по воспитанию подрастающего поколения. Естественно, у нас тоже эта задача есть. И мне нравится, как сейчас происходит. Господин Журавлев и по телевизору выступает достаточно хорошо. Он может отстаивать свои позиции, говорит то, что нужно сделать. Поэтому, я думаю, будем сотрудничать», — заявил полковник в отставке.

Во время церемонии возложения цветов мемориал посетила группа детей из спортивной школы «Комета» города Коломна, которые приехали в Санкт-Петербург на экскурсию. Ребята узнали политика и Героев РФ, поэтому подошли сфотографироваться и задать интересующие вопросы.

«Такие встречи они очень нужны и очень важны для подрастающего поколения, чтобы они могли не только на слух воспринимать пример, но и видеть людей, общаться с ними, понимать, что они такие же живые, их можно потрогать. Я думаю, что плюсов тут будет огромное количество», — рассказывает тренер спортивной школы «Комета» Владимир Гришин.

Алексей Журавлев подчеркнул, что молодому поколению необходимо прививать любовь к Родине. По его мнению, только таким образом возможно обеспечить безопасность в стране.

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Все новости / ФАН-ТВ / Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
журавлев марсово поле партия родина герои россии
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