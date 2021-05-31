Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле

Память солдат, погибших в войнах и революциях, почтили лидер политической партии «Родина» и представители межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Цветы к Вечному огню на Марсовом поле возложили депутат Госдумы Алексей Журавлев, Герои Российской Федерации Андрей Трошев и Андрей Богатов.

«Мы запланировали с нашими соратниками, Героями России, Андреем Николаевичем и Андреем Михайловичем, отдать дань патриотам, которые защищали Санкт-Петербург и выиграли Вторую и Первую мировую войны. То есть у нас много тех людей, которые готовы отдать жизнь за Родину», — считает депутат.

Председатель правления «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев подчеркнул, что сотрудничество организации и политической партии станет плодотворным благодаря общим целям.

«Представители парии «Родина» в том числе выполняют задачи по воспитанию подрастающего поколения. Естественно, у нас тоже эта задача есть. И мне нравится, как сейчас происходит. Господин Журавлев и по телевизору выступает достаточно хорошо. Он может отстаивать свои позиции, говорит то, что нужно сделать. Поэтому, я думаю, будем сотрудничать», — заявил полковник в отставке.

Во время церемонии возложения цветов мемориал посетила группа детей из спортивной школы «Комета» города Коломна, которые приехали в Санкт-Петербург на экскурсию. Ребята узнали политика и Героев РФ, поэтому подошли сфотографироваться и задать интересующие вопросы.

«Такие встречи они очень нужны и очень важны для подрастающего поколения, чтобы они могли не только на слух воспринимать пример, но и видеть людей, общаться с ними, понимать, что они такие же живые, их можно потрогать. Я думаю, что плюсов тут будет огромное количество», — рассказывает тренер спортивной школы «Комета» Владимир Гришин.

Алексей Журавлев подчеркнул, что молодому поколению необходимо прививать любовь к Родине. По его мнению, только таким образом возможно обеспечить безопасность в стране.