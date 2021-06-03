Президент Намибии излечился от коронавируса

Виндхук, 3 июня. Президент Намибии Хаге Гейнгоб и первая леди Моника Гейнгос излечились от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Альфредо Хенгари.

«Меры, принятые для того, чтобы поставить первую пару страны на путь к выздоровлению, оказались успешными. Они получили отрицательные результаты тестов на инфекционное заболевание», — заявил Хенгари.

Также он сообщил, что Хаге Гейнгоб с женой останутся в изоляции до полного выздоровления.

Президент Намибии и первая леди получили положительный анализ на коронавирус 26 мая, после чего перешли в режим самоизоляции в собственной резиденции. Сообщается, что перед тестом они испытывали лишь легкие симптомы заболевания.

В то же время Минздрав южноафриканской страны сообщил о нехватке мест в медицинских учреждениях в связи с новой волной COVID-19.

По данным Африканского центра по контролю над заболеваниями, к 3 июня в Намибии выявлено 56 264 заболевших. 865 случаев оказались смертельными, 51 048 человек успешно справились с вирусом. При этом в больницах республики развернуто всего 166 коек интенсивной терапии.