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03 июня 22:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
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Президент Намибии излечился от коронавируса

Африка
Президент Намибии излечился от коронавируса
Global Look Press  /  © Tirivangani Masawi / XinHua

Виндхук, 3 июня. Президент Намибии Хаге Гейнгоб и первая леди Моника Гейнгос излечились от COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Альфредо Хенгари.

«Меры, принятые для того, чтобы поставить первую пару страны на путь к выздоровлению, оказались успешными. Они получили отрицательные результаты тестов на инфекционное заболевание», — заявил Хенгари.

Также он сообщил, что Хаге Гейнгоб с женой останутся в изоляции до полного выздоровления.

Президент Намибии и первая леди получили положительный анализ на коронавирус 26 мая, после чего перешли в режим самоизоляции в собственной резиденции. Сообщается, что перед тестом они испытывали лишь легкие симптомы заболевания.

В то же время Минздрав южноафриканской страны сообщил о нехватке мест в медицинских учреждениях в связи с новой волной COVID-19.

По данным Африканского центра по контролю над заболеваниями, к 3 июня в Намибии выявлено 56 264 заболевших. 865 случаев оказались смертельными, 51 048 человек успешно справились с вирусом. При этом в больницах республики развернуто всего 166 коек интенсивной терапии.

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Все новости / Африка / Президент Намибии излечился от коронавируса
африка намибия
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