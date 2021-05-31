Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР

Банги, 31 мая. Успешная спецоперация национальной армии ЦАР (FACA) в северо-западной части государства привела к разблокировке транспортного коридора Банги — Белоко, по которому идет снабжение столицы страны. Однако на удалении от трассы местные жители до сих пор опасаются нападений со стороны боевиков.

Главной проблемой являются золотые прииски, которые привлекают бандитов. До прибытия военнослужащих FACA они регулярно атаковали мирных граждан с целью грабежа. Телеканал RT France опубликовал репортаж о жизни центральноафриканцев в богатом драгоценным металлом регионе ЦАР.

Нетривиальной задачей является уже само путешествие в указанную местность. После разгрома крупных бандформирований оставшиеся в ЦАР боевики сменили тактику, перейдя на минирование дорог. Обученные российскими инструкторами саперы FACA работают над обезвреживанием взрывных устройств, но население все равно страдает от установленных бандитами ловушек.

«Здесь находится зона добычи ископаемых, и она привлекает радикалов. Разбойники приходят и оседают на этих рудниках, чтобы присваивать богатства страны. Вооруженные боевики угрожают людям, чтобы освободить пространство для эксплуатации всего, чего они хотят», — рассказывает корреспонденту RT местный житель.

После разгрома преступных группировок активность боевиков заметно уменьшилась, однако, как отмечает журналист RT France, потребуется длительное время, чтобы население поверило в восстановление безопасности и вернулось к мирному укладу жизни.