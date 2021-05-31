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31 мая 23:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
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Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР

ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 31 мая. Успешная спецоперация национальной армии ЦАР (FACA) в северо-западной части государства привела к разблокировке транспортного коридора Банги Белоко, по которому идет снабжение столицы страны. Однако на удалении от трассы местные жители до сих пор опасаются нападений со стороны боевиков.

Главной проблемой являются золотые прииски, которые привлекают бандитов. До прибытия военнослужащих FACA они регулярно атаковали мирных граждан с целью грабежа. Телеканал RT France опубликовал репортаж о жизни центральноафриканцев в богатом драгоценным металлом регионе ЦАР.

Нетривиальной задачей является уже само путешествие в указанную местность. После разгрома крупных бандформирований оставшиеся в ЦАР боевики сменили тактику, перейдя на минирование дорог. Обученные российскими инструкторами саперы FACA работают над обезвреживанием взрывных устройств, но население все равно страдает от установленных бандитами ловушек.

«Здесь находится зона добычи ископаемых, и она привлекает радикалов. Разбойники приходят и оседают на этих рудниках, чтобы присваивать богатства страны. Вооруженные боевики угрожают людям, чтобы освободить пространство для эксплуатации всего, чего они хотят», — рассказывает корреспонденту RT местный житель.

После разгрома преступных группировок активность боевиков заметно уменьшилась, однако, как отмечает журналист RT France, потребуется длительное время, чтобы население поверило в восстановление безопасности и вернулось к мирному укладу жизни.

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цар rt france
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