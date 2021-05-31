Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу

Санкт-Петербург, 31 мая. Бывшего директора организации «Открытая Россия»1 (нежелательная организация на территории РФ) Андрея Пивоварова везут в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

Правоохранительные органы задержали экс-руководителя «Открытой России» (нежелательная организация в РФ) в Пулково в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК — осуществление деятельности нежелательной организации. Пивоваров направлялся на отдых и сообщил о задержании в соцсетях.

Рейс в Варшаву из Санкт-Петербурга осуществился по расписанию, самолет вылетел спустя 19 минут после задержания политика. Адвокат Андрея Пивоварова Елена Бородина сообщила, что уже находится в аэропорту. Однако информацией по поводу своего подзащитного она пока что не располагает.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ