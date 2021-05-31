Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио

Додома, 31 мая. Спортивный комитет Танзании заявил, что половина легкоатлетов не набрала достаточного количества квалификационных отметок на Кейптаунском марафоне. В связи с этим они не смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Ранее власти республики запланировали направить на международные соревнования шесть спортсменов. Однако только три бегуна поедут в столицу Японии, чтобы сразиться за право первенства с другими атлетами.

Стоит отметить, что Танзания принимает участие во всех Олимпиадах с 1964 года, за исключением только одного случая, когда она присоединилась к африканскому бойкоту чемпионата в Монреале.

Проведение Олимпийских игр запланировано на 23 июля. Организаторы опасаются обострения ситуации с коронавирусом и появления новых штаммов инфекционного заболевания из-за большого скопления людей.

Некоторые японские СМИ, являющиеся спонсорами предстоящего события, даже потребовали отменить соревнования по этой причине.