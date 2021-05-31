Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова

Санкт-Петербург, 31 мая. Самолет, с которого сняли экс-директора нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова, вылетел из Пулково через 19 минут после инцидента.

Самолет должен был вылететь в 18:20 по московскому времени. Андрея Пивоварова сняли с рейса в 19:36. Через 19 минут после произошедшего самолет поднялся в небо.

Рейс польской авиакомпании LOT из Санкт-Петербурга в Варшаву вылетел в 19:55, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. В силовых структурах считают, что Пивоваров намеревался бежать из России. Сам экс-директор сообщал, что был снят с рейса после прохождения таможни и поверки в аэропорту.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ