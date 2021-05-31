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31 мая 23:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
22:00
Общество
Центр культуры в Ялте «атаковали» художники-вандалы
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Белорусским дипломатам ограничили доступ в штаб-квартиру НАТО

Политика
Белорусским дипломатам ограничили доступ в штаб-квартиру НАТО
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Брюссель, 31 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для сотрудников дипломатической миссии Белоруссии при Североатлантическом альянсе будет ограничен доступ к штаб-квартире блока.

Ограничение вводится после вынужденной посадки пассажирского самолета авиакомпании Ryanair под Минском, сообщает Reuters.

Отношения стран-участниц блока НАТО и Белоруссии резко ухудшилась после инцидента с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет следовал из Афин в Вильнюс. По версии белорусской стороны, диспетчеры получили сообщение о бомбе на борту авиалайнера, которое они передали пилотам самолета. Для сопровождения борта к аэропорту Минска в небо был поднят истребитель. Информация о минировании самолета в итоге не подтвердилась.

Одним из пассажиров рейса оказался Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, деятельность которого в Белоруссии признана экстремистской. Протасевича после проверки документов заключили под стражу. С ним был задержана гражданка России София Сапега.

Запад обвинил Минск в незаконном перехвате самолета. Ряд европейских компаний отказался от полетов над территорией республики. Тем не менее американские самолеты продолжают активно пользоваться воздушным пространством Белоруссии. От полетов над Белоруссией также не стала отказываться частная авиация в ЕС.

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белоруссия нато столтенберг
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