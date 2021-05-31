Белорусским дипломатам ограничили доступ в штаб-квартиру НАТО

Брюссель, 31 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для сотрудников дипломатической миссии Белоруссии при Североатлантическом альянсе будет ограничен доступ к штаб-квартире блока.

Ограничение вводится после вынужденной посадки пассажирского самолета авиакомпании Ryanair под Минском, сообщает Reuters.

Отношения стран-участниц блока НАТО и Белоруссии резко ухудшилась после инцидента с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair 23 мая. Самолет следовал из Афин в Вильнюс. По версии белорусской стороны, диспетчеры получили сообщение о бомбе на борту авиалайнера, которое они передали пилотам самолета. Для сопровождения борта к аэропорту Минска в небо был поднят истребитель. Информация о минировании самолета в итоге не подтвердилась.

Одним из пассажиров рейса оказался Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, деятельность которого в Белоруссии признана экстремистской. Протасевича после проверки документов заключили под стражу. С ним был задержана гражданка России София Сапега.

Запад обвинил Минск в незаконном перехвате самолета. Ряд европейских компаний отказался от полетов над территорией республики. Тем не менее американские самолеты продолжают активно пользоваться воздушным пространством Белоруссии. От полетов над Белоруссией также не стала отказываться частная авиация в ЕС.