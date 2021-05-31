Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике

Претория, 31 мая. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ввел повышенный уровень антикоронавирусных ограничений на фоне роста числа заражений COVID-19 в стране.

Глава государства провел заседания Национального командного Совета по борьбе с COVID-19 (NCCC), а также Координационного совета президента (PCC) и правительства, на которых обсудил необходимость ужесточения санитарных запретов.

Рамафоса отметил, что основной причиной нового всплеска заболеваемости стало пренебрежительное отношение граждан республики к соблюдению рекомендованных мер защиты.

«Мы не так бдительно относимся к ношению масок, не избегаем людных мест и гораздо больше общаемся. В результате количество заразившихся растет», — пояснил Рамафоса.

Новые нормы предусматривают ограничения на максимальное число участников массовых мероприятий: 100 для закрытых помещений и 250 для открытых площадок, но не превышать 50% от максимального количества мест. Траурные церемонии также не должны собирать более 100 человек.

Комендантский час установлен с 23:00 до 4:00, однако рестораны, бары и медицинские учреждения обязаны закрываться не позже 22:00, чтобы их сотрудники могли без проблем добраться до дома.

Ужесточение ограничений вызвано резким ростом заболеваемости COVID-19 в ЮАР. Неделей ранее глава комитета по борьбе с COVID-19 Барри Шоуб заявил, что число новых заражений позволяет говорить о третьей волне коронавируса в штатах Гаутенг, Фри-Стейт и Северный Кейп.

По данным Минздрава ЮАР, к началу недели в стране выявлено уже 1 662 825 случаев коронавируса. Прирост составляет более 3 750 больных в день.