Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны

Бамако, 31 мая. Террористы совершили нападение на КПП в районе города Бугуни, сообщило южноафриканское издание News24.

Контрольно-пропускной пункт находится примерно в 100 км от границы Мали с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Информацию об атаке источник получил от местного чиновника, который предпочел сохранить анонимность в целях собственной безопасности.

Радикальные исламисты убили четырех мирных жителей и одного полицейского. Ранее правительственная армия освободила этот населенный пункт от террористических группировок, однако некоторые из них вновь вернулись в Бугуни.

Нападение произошло в тот момент, когда участники Экономического сообщества западноафриканских государств готовились встретиться в Гане, чтобы обсудить последние события в Мали. В переговорах примет участие временный глава африканской республики Ассими Гойта.

Ранее Гойта арестовал малийского лидера Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Затем Конституционный суд позволил ему управлять страной до момента проведения президентских выборов.