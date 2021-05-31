Задержание Пивоварова не повлияло на вылет рейса в Варшаву

Санкт-Петербург, 31 мая. Рейс польской аиакомпании ЛОТ в Варшаву взлетел из Санкт-Петербурга без задержек.

Известно, что самолет авиакомпании ЛОТ вылетел в Варшаву из Санкт-Петербурга согласно графику, о чем свидетельствуют данные с табло вылетов и прилетов.

По версии сотрудников силовых структур, задержанный экс-директор организации «Открытая Россия»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) пытался покинуть территорию страны, чтобы не попасть на допрос в СК РФ.

Сам Пивоваров в соцсетях после задержания сообщил, что успешно прошел таможенный контроль и проверки в аэропорту. Адвокат Андрея Пивоварова Елена Бородина заявила, что уже прибыла в Пулково, но пока не обладает информацией о ситуации, в которую попал ее подзащитный.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ