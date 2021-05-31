Член международной организации оценил возможности ЦАР по добыче алмазов

Банги, 31 мая. Координатор Национального комитета Кимберлийского процесса Жан Бьянджа дал интервью изданию Ndjoni Sango, в ходе которого рассказал про возможности ЦАР в сфере добычи алмазов.

Бьянджа заявил о том, что совсем недавно рудники с драгоценными камнями находились под контролем боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Однако правительственная армия смогла уничтожить бандформирования и зачистить эти территории.

Он напомнил, что страны — участницы Кимберлийского процесса ввели алмазное эмбарго против Центральноафриканской Республики только для того, чтобы незаконные вооруженные формирования не имели возможности торговать драгоценностями.

«Вы знаете, что в течение десяти лет боевики контролировали алмазные месторождения. В их недрах находятся огромные запасы ценной руды, которую радикалы могли бы с легкостью экспортировать в другие государства», — рассказал эксперт.

Жан Бьянджа добавил, что ЦАР делает уверенные шаги на пути к полному освобождению от остатков бандгрупп. Это и станет главным поводом для снятия каких-либо ограничений на продажу алмазов.

«Я только что прибыл из города Бриа, где военнослужащие ЦАР смогли сломить сопротивление боевиков. Меня удивило насколько быстро туда вернулась мирная жизнь. А главное, что местные граждане очень рады данному событию», — прокомментировал Бьянджа.

Он посоветовал правительству африканской страны вплотную заняться вопросом добычи и переработки алмазов, поскольку драгоценные камни являются движущей силой экономики.

Ранее сообщалось о том, что войска ЦАР (FACA) разгромили основные формирования «Коалиции патриотов за перемены» при консультативной поддержке российских инструкторов и военной помощи со стороны руандийских союзников. Бойцы FACA зачистили многие населенные пункты, такие как Димби, Кембе, Бакума и другие.