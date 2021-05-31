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31 мая 23:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
22:00
Общество
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Член международной организации оценил возможности ЦАР по добыче алмазов

ЦАР
Член международной организации оценил возможности ЦАР по добыче алмазов
Global Look Press  /  © Fabian von Poser / imageBROKER.com

Банги, 31 мая. Координатор Национального комитета Кимберлийского процесса Жан Бьянджа дал интервью изданию Ndjoni Sango, в ходе которого рассказал про возможности ЦАР в сфере добычи алмазов.

Бьянджа заявил о том, что совсем недавно рудники с драгоценными камнями находились под контролем боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Однако правительственная армия смогла уничтожить бандформирования и зачистить эти территории.

Он напомнил, что страны — участницы Кимберлийского процесса ввели алмазное эмбарго против Центральноафриканской Республики только для того, чтобы незаконные вооруженные формирования не имели возможности торговать драгоценностями.

«Вы знаете, что в течение десяти лет боевики контролировали алмазные месторождения. В их недрах находятся огромные запасы ценной руды, которую радикалы могли бы с легкостью экспортировать в другие государства», — рассказал эксперт.

Жан Бьянджа добавил, что ЦАР делает уверенные шаги на пути к полному освобождению от остатков бандгрупп. Это и станет главным поводом для снятия каких-либо ограничений на продажу алмазов.

«Я только что прибыл из города Бриа, где военнослужащие ЦАР смогли сломить сопротивление боевиков. Меня удивило насколько быстро туда вернулась мирная жизнь. А главное, что местные граждане очень рады данному событию», — прокомментировал Бьянджа.

Он посоветовал правительству африканской страны вплотную заняться вопросом добычи и переработки алмазов, поскольку драгоценные камни являются движущей силой экономики.

Ранее сообщалось о том, что войска ЦАР (FACA) разгромили основные формирования «Коалиции патриотов за перемены» при консультативной поддержке российских инструкторов и военной помощи со стороны руандийских союзников. Бойцы FACA зачистили многие населенные пункты, такие как Димби, Кембе, Бакума и другие.

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цар алмазы
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