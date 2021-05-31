Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании

Санкт-Петербург, 31 мая. Адвокат Андрея Пивоварова Елена Бородина сообщила корреспонденту ФАН, что пока не располагает какой-либо информацией о задержании ее подзащитного.

Бородина на вопрос журналиста ответила, что у нее нет информации о предъявленных экс-главе «Открытой России»1 (организация признана на территории РФ нежелательной) обвинениях.

Адвокат отметила, что уже находится в Пулково. Однако пока никакими сведениями защитник не располагает.

Пивоваров в своем Telegram-канале ранее сообщил, что его сняли прямо с самолета. По его словам, он летел отдыхать. Источник ФАН сообщал, что инициатором розыска Пивоварова является СК РФ.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ