Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара

Москва, 31 мая. Телеведущий Андрей Норкин в завершение очередного выпуска ток-шоу «Место встречи» рассказал анекдот о международных соревнованиях, который «взорвал» студию.

Гости и эксперты «Места встречи» обсуждали праймериз «Единой России» и грядущие выборы в Государственную думу. Хотя официально предвыборная кампания еще не началась, многие партии уже начали привлекать внимание избирателей неожиданными ходами и назначениями. Так, например, актер и мастер единоборств Стивен Сигал официально присоединился к партии «Справедливая Россия — За правду». Назначение актера побудило телеведущего рассказать новую юмореску. Сюжет разворачивается на международных соревнованиях по международным единоборствам.

«Первым выходит японский мастер. Выносит желтенькую коробочку, открывает, из нее вылетает шмель. Японский мастер выхватывает меч, взмахивает и две половинки шмеля падают на пол. Зрители кричат: «Ура!». Жюри объявляет: «10 баллов». Выходит китаец — та же история», — начинает рассказ Норкин.

Наконец подходит очередь еврейского мастера и его комара. Студия замерла в ожидании яркого финала необычной истории.

«Еврейский мастер вытаскивает меч, много раз взмахивает им, комар продолжает летать, только пищит громче. Зрители молчат. Жюри объявляет: «Ноль баллов». Еврейский мастер разводит руками: «Почему?». Жюри отвечает: «Ну как же, ваш комар все еще жив!». Еврей в ответ: «Я вас умоляю! Таки от обрезания еще никто никогда не умирал!»»— «взорвал» студию журналист неожиданной развязкой.

Бессменный телеведущий «Места встречи» Андрей Норкин нередко радует гостей студии необычными и смешными историями, как связанными с политической повесткой, так и простыми житейскими юморесками. Так в выпуске «Места встречи» от 25 мая Норкин рассказал анекдот о посадке Ryanair в Белоруссии. А 19 мая Норкин рассказал пошутить над неподобающим поведением одним из гостей — режиссера Григория Амнуэля — анекдотом про заканчивающееся терпение.