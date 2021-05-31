Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
Все новости
31 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
Все новости

Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара

Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 31 мая. Телеведущий Андрей Норкин в завершение очередного выпуска ток-шоу «Место встречи» рассказал анекдот о международных соревнованиях, который «взорвал» студию.

Гости и эксперты «Места встречи» обсуждали праймериз «Единой России» и грядущие выборы в Государственную думу. Хотя официально предвыборная кампания еще не началась, многие партии уже начали привлекать внимание избирателей неожиданными ходами и назначениями. Так, например, актер и мастер единоборств Стивен Сигал официально присоединился к партии «Справедливая Россия — За правду». Назначение актера побудило телеведущего рассказать новую юмореску. Сюжет разворачивается на международных соревнованиях по международным единоборствам.

«Первым выходит японский мастер. Выносит желтенькую коробочку, открывает, из нее вылетает шмель. Японский мастер выхватывает меч, взмахивает и две половинки шмеля падают на пол. Зрители кричат: «Ура!». Жюри объявляет: «10 баллов». Выходит китаец — та же история», — начинает рассказ Норкин.

Наконец подходит очередь еврейского мастера и его комара. Студия замерла в ожидании яркого финала необычной истории.

«Еврейский мастер вытаскивает меч, много раз взмахивает им, комар продолжает летать, только пищит громче. Зрители молчат. Жюри объявляет: «Ноль баллов». Еврейский мастер разводит руками: «Почему?». Жюри отвечает: «Ну как же, ваш комар все еще жив!». Еврей в ответ: «Я вас умоляю! Таки от обрезания еще никто никогда не умирал!»»— «взорвал» студию журналист неожиданной развязкой.

Бессменный телеведущий «Места встречи» Андрей Норкин нередко радует гостей студии необычными и смешными историями, как связанными с политической повесткой, так и простыми житейскими юморесками. Так в выпуске «Места встречи» от 25 мая Норкин рассказал анекдот о посадке Ryanair в Белоруссии. А 19 мая Норкин рассказал пошутить над неподобающим поведением одним из гостей — режиссера Григория Амнуэля — анекдотом про заканчивающееся терпение.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
выборы Стивен Сигал норкин место встречи анекдот
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 169115 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87632 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54493 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41742 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41069 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru