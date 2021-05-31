Это очень цинично — не думать о судьбах Родины: Леся Рябцева о задержании Пивоварова

Санкт-Петербург, 31 мая. В ходе беседы с корреспондентом ФАН российская журналистка Леся Рябцева прокомментировала задержание оппозиционера Андрея Пивоварова в аэропорту «Пулково». Напомним, экс-директора «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) сняли с самолета, который собирался вылететь в Варшаву.

«Мне кажется, это очень цинично, конечно же. Пока его соратники сидят, не считаю, что момент идеальный для отпуска кого бы то ни было. Особенно с учетом того, что Навальный сидит, а все остальные находятся за границей», — говорит журналистка.

Пока остается непонятным, из-за чего именно политик привлек внимание правоохранительных органов, однако Рябцева уверена, что он выставит инцидент в нужном ему свете.

«Понятное дело, что он все это представит, будто он бедный и несчастный. А значит, все это незаконно», — отмечает собеседница ФАН.

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Как напоминает журналистка, движение «Открытая Россия», которое курировал Пивоваров, не просто признано иностранным агентом, а ликвидировано на территории страны. Однако сам предприниматель заявлял, что намерен продолжать курировать своих бывших подчиненных даже после этого. Возможно, именно эти открытые рассуждения и привели политика к сегодняшней ситуации.

«Со стороны Пивоварова это очень цинично – не думать о судьбах Родины, зато думать о своем отдыхе», — подытожила Леся Рябцева.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян, долгое время расследовавший деятельность «Открытки», высказался о самоликвидации организации. По его словам, это стало нашей общей победой.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ