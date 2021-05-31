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31 мая 23:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:07
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
22:00
Африка
Президент ЮАР объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений в республике
22:00
Общество
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Это очень цинично — не думать о судьбах Родины: Леся Рябцева о задержании Пивоварова

Общество
Это очень цинично — не думать о судьбах Родины: Леся Рябцева о задержании Пивоварова
instagram.com  /  @gdekak

Санкт-Петербург, 31 мая. В ходе беседы с корреспондентом ФАН российская журналистка Леся Рябцева прокомментировала задержание оппозиционера Андрея Пивоварова в аэропорту «Пулково». Напомним, экс-директора «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) сняли с самолета, который собирался вылететь в Варшаву.

«Мне кажется, это очень цинично, конечно же. Пока его соратники сидят, не считаю, что момент идеальный для отпуска кого бы то ни было. Особенно с учетом того, что Навальный сидит, а все остальные находятся за границей», — говорит журналистка.

Пока остается непонятным, из-за чего именно политик привлек внимание правоохранительных органов, однако Рябцева уверена, что он выставит инцидент в нужном ему свете.

«Понятное дело, что он все это представит, будто он бедный и несчастный. А значит, все это незаконно», — отмечает собеседница ФАН.

Это очень цинично — не думать о судьбах Родины: Леся Рябцева о задержании Пивоварова
politexpert.net  / 

Как напоминает журналистка, движение «Открытая Россия», которое курировал Пивоваров, не просто признано иностранным агентом, а ликвидировано на территории страны. Однако сам предприниматель заявлял, что намерен продолжать курировать своих бывших подчиненных даже после этого. Возможно, именно эти открытые рассуждения и привели политика к сегодняшней ситуации.

«Со стороны Пивоварова это очень цинично – не думать о судьбах Родины, зато думать о своем отдыхе», — подытожила Леся Рябцева.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян, долгое время расследовавший деятельность «Открытки», высказался о самоликвидации организации. По его словам, это стало нашей общей победой.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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открытая россия рябцева пивоваров
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