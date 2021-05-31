Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны

Банги, 31 мая. Вооруженные силы ЦАР (FACA) ликвидировали группу наемников из Чада неподалеку от границы государства.

Во время патрулирования в окрестностях деревни Банг на севере Центральноафриканской Республики отряд FACA засек малочисленную группу радикалов, которая оказала вооруженное сопротивление аресту. В ходе ожесточенного боя военнослужащие национальной армии нейтрализовали бандитов.

Правительственные силы уделяют особое внимание охране северных рубежей страны после гибели бывшего президента Чада Идриса Деби. При этом FACA запрещено преследовать боевиков на территории соседнего государства.

Контроль над границей с северным соседом крайне важен для обеспечения стабильности в Центральноафриканской Республике, поскольку действовавший в стране конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» получал снаряжение и наемников именно из Чада.

После разгрома радикалов в государстве остались лишь разрозненные бандформирования. Однако, как показали события у деревни Банг, попытки дестабилизировать республику с помощью иностранных наемников продолжаются.

Также в середине мая разведка FACA обнаружила тренировочный лагерь боевиков неподалеку от Батангафо на севере страны. После непродолжительного столкновения база перешла под контроль правительственных сил.

Тогда же местные силовики изъяли большое количество оружия, боеприпасов, снаряжения и средств связи. Среди обнаруженных документов оказались чадские карточки избирателей, что подтверждает присутствие наемников из соседнего государства в ЦАР.