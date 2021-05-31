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Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
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Политика
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ЦАР
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21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
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Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны

ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 31 мая. Вооруженные силы ЦАР (FACA) ликвидировали группу наемников из Чада неподалеку от границы государства.

Во время патрулирования в окрестностях деревни Банг на севере Центральноафриканской Республики отряд FACA засек малочисленную группу радикалов, которая оказала вооруженное сопротивление аресту. В ходе ожесточенного боя военнослужащие национальной армии нейтрализовали бандитов.

Правительственные силы уделяют особое внимание охране северных рубежей страны после гибели бывшего президента Чада Идриса Деби. При этом FACA запрещено преследовать боевиков на территории соседнего государства.

Контроль над границей с северным соседом крайне важен для обеспечения стабильности в Центральноафриканской Республике, поскольку действовавший в стране конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» получал снаряжение и наемников именно из Чада.

После разгрома радикалов в государстве остались лишь разрозненные бандформирования. Однако, как показали события у деревни Банг, попытки дестабилизировать республику с помощью иностранных наемников продолжаются.

Также в середине мая разведка FACA обнаружила тренировочный лагерь боевиков неподалеку от Батангафо на севере страны. После непродолжительного столкновения база перешла под контроль правительственных сил.

Тогда же местные силовики изъяли большое количество оружия, боеприпасов, снаряжения и средств связи. Среди обнаруженных документов оказались чадские карточки избирателей, что подтверждает присутствие наемников из соседнего государства в ЦАР.

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Все новости / ЦАР / Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
наемники цар чад
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