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Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
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«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
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Политика
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21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
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Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР

ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
mid.ru  /  Посольство Российской Федерации в Центральноафриканской Республике

Париж, 31 мая. Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко констатировал рост напряженности в северных областях ЦАР близ границы с Чадом.

В интервью для РИА Новости Титоренко рассказал, что за последнюю неделю национальная армия (FACA) не раз вступала в столкновения с радикалами в районе населенных пунктов, расположенных у северной границы страны.

«Двадцать пятого мая в 9:00 правительственные войска при поддержке российских инструкторов приступили к зачистке автодороги Бабуа — Бессон. Сообщается, что приблизительно в 12:00–13:00 в 15 километрах от населенного пункта Бессон правительственные силы встретили сопротивление бандитов. В ходе сражения убито несколько боевиков», — заявил Титоренко.

Также он напомнил о подрыве на мине бронетранспортера миротворцев из Танзании в районе города Берберати. Посол отметил, что бандиты закладывают взрывные устройства на дорогах, чтобы помешать передвижению правительственных войск и их союзников.

По словам Титоренко, 27 мая национальная армия ЦАР при поддержке руандийских военных и российских инструкторов в районе населенного пункта Йаде вступила в бой с радикалами, входившими в группировку 3R из конгломерата бандформирований «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

После разгрома CPC на территории ЦАР остались разрозненные отряды боевиков, зачисткой которых занимаются вооруженные силы республики. Однако последние события ЦАР показывают, что на севере страны продолжаются попытки снабжения бандитов через границу с Чадом.

Так, 29 мая во время патрулирования у деревни Банг отряды FACA столкнулись с группой наемников из Чада, которые оказали вооруженное сопротивление правительственным силам. В ходе напряженного боя военнослужащие национальной армии уничтожили радикалов.

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Все новости / ЦАР / Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
титоренко цар
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