Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина

Санкт-Петербург, 31 мая. Экс-директора «Открытой России»1 (нежелательная организация в РФ) Андрея Пивоварова навестит адвокат «Правозащиты Открытки» (нежелательная организация в РФ) Елена Бородина.

Бородина уже едет к задержанному Пивоварову. Он не имел никаких ограничений на выезд. Паспортный контроль прошел без вопросов. Об этом говорится на странице в Twitter «Правозащиты Открытки».

«К Андрею Пивоварову едет адвокат «Правозащиты Открытки» Елена Бородина. У него не было никаких ограничений на выезд, на паспортном контроле вопросов также не возникало», — сказано в сообщении.

Ранее экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково. Об этом он поспешил сообщить всем своим подписчикам в соцсетях.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ