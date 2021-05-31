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21:40
Общество
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21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
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Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина

Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
wikipedia.org  /  Владислав Постников

Санкт-Петербург, 31 мая. Экс-директора «Открытой России»1 (нежелательная организация в РФ) Андрея Пивоварова навестит адвокат «Правозащиты Открытки» (нежелательная организация в РФ) Елена Бородина.

Бородина уже едет к задержанному Пивоварову. Он не имел никаких ограничений на выезд. Паспортный контроль прошел без вопросов. Об этом говорится на странице в Twitter «Правозащиты Открытки».

«К Андрею Пивоварову едет адвокат «Правозащиты Открытки» Елена Бородина. У него не было никаких ограничений на выезд, на паспортном контроле вопросов также не возникало», — сказано в сообщении.

Ранее экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулково. Об этом он поспешил сообщить всем своим подписчикам в соцсетях.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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задержание адвокат пивоваров
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