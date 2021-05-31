Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации

Санкт-Петербург, 31 мая. Андрей Пивоваров находится в розыске за деятельность в нежелательной организации, сообщает источник ФАН.

Известно, что он направлялся в Варшаву не отдыхать. Деятель пытался скрыться из России. Ранее источник ФАН сообщал, что инициатором розыска Пивоварова является СК РФ.

Пивоваров — экс-глава организации «Открытая Россия»1, которая признана на территории РФ нежелательной. Накануне он проговорился о том, что бывшие открыточники по-прежнему сотрудничают с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ