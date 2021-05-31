Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Москва, 31 мая. Российский многоцелевой высокоманевренный истребитель‑перехватчик Су-27 подняли в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Балтийским морем.

По данным Национального центра управления обороной РФ, истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота проконтролировал, чтобы стратегический бомбардировщик В-52Н США, пролетая над нейтральными водами Балтийского моря, не допустил нарушения государственной границы России.

» <...> Нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в ведомстве.

Полет прошел в строгом соответствии со всеми международными правилами и нормами, касающимися использования воздушного пространства. Летчик Су-27 после разворота военного самолета США от границы вернулся на аэродром базирования.

Ранее стали известны детали модернизации российского истребителя Су-34. Как сообщил источник в авиастроительной отрасли, при переоснащении в истребитель будет заложено «подвешивание» нового оружия, что как раз поможет достичь решения задач штурмовой авиации.