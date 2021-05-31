Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью

В Черногории набирает силу конфликт между новым правительством и крупнейшей политической коалицией «Демократический фронт», которая и привела это правительство к власти. Отказ премьер-министра страны Здравко Кривокапича от изначального курса — в том числе и на сближение с Сербской православной церковью — рискует обернуться глубоким политическим кризисом.

27 мая в Белграде должны были подписать базовый договор между СПЦ и правительством Черногории. Однако Кривокапич сначала опоздал на заседание, сославшись на болезнь супруги, а потом и вовсе отказался подписывать документ, заявив, что желает это сделать на территории своей страны — в октябре. Ситуация стала полной неожиданностью для сербского патриарха Порфирия.

Подписания соглашение было одним из предвыборных обещаний Кривокапича. Еще недавно он подтверждал необходимость этого соглашения.

Стало известно, что причиной отказа могло стать давление со стороны западных держав. Дипломаты «как минимум двух влиятельных государств» через вице-премьера Дритана Абазовича передали Кривокапичу, что подписание фундаментального соглашения с Сербской православной церковью «будет большой ошибкой» и «приведет к дестабилизации страны».

Федеральное агентство новостей /

Кривокапич принял предупреждение западных партнеров и сначала отложил рейс правительственного самолета в Белград, который планировался на 18:00. Однако последовали обеспокоенные звонки из Белграда. Под давлением епископа Иоаникия премьер-министр Черногории решил все-таки улететь и прибыв в Белград в 21.00 объявил, что готов подписать договор 30 октября, — в годовщину смерти митрополита Амфилохия.

Бессвязные объяснения были восприняты руководством СПЦ указание на некое тайное соглашение и попытку «пустить пыль в глаза», учитывая, что текст документа был ранее согласован с правительством Черногории.

По словам Абазовича, текста соглашения он не видел.

«У нас нет проблем с подписанием, но перед этим мы должны увидеть документ, проанализировать его и привести в соответствие со всеми стандартами. Мы не можем сделать это быстро, чтобы сохранить качество. Я не думаю, что фундаментальные соглашения нужно подписывать так быстро. Во-вторых, интересы Черногории должны быть полностью защищены, никто не будет унижать Черногорию», — заявил вице-премьер.

При этом епископ Иоаникий ранее признал, что просил Кривокапича подписать основопологающее соглашение в Белграде из опасения, что потеряет свои позиции, когда дело дойдет до выборов нового митрополита СПЦ.

«Я потребовал от премьер-министра Черногории выполнить свое обещание и подписать фундаментальное соглашение с Сербской православной церковью, а также не вмешиваться в выборы Митрополита Черногорско-Приморского, так как это является исключительной компетенцией Священного Синода СПЦ. Также абсурдно предложение господина Кривокапича подписать основное соглашение 30 октября, которое является своего рода политическим маневром и не может быть классифицировано как доброжелательный жест, который приведет к успокоению давней напряженности, разрешение которой и было ключевым приоритетом правительства Кривокапича», — заявил Иоаникий.

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Вчера днем председатель парламента Черногории Алекса Бечич также выступил с косвенной критикой Кривокапича.

«Все предыдущие публичные выступления государственных и церковных властей были направлены на то, чтобы было подписано основополагающее соглашение. Это логичный, естественный и рациональный подход. Не мне судить, почему возникли какие-то новые моменты в связи с этими планами и именно в эти дни, потому что это может быть воспринято как вмешательство в вопросы, выходящие за рамки моих конституционных полномочий. Выводы должны делать граждане и общественность», — заявил спикер парламента.

При этом ответственность за срыв подписания соглашения Кривокапич вполне ожидаемо переложил на Андрию Мандича, одного из лидеров Демфронта. В своем открытом письме он обвинил Демократический фронт и лично Мандича в шантаже.

«В очередной политической игре, которая открыто ведется вне СПЦ, меня упорно представляют в СМИ Сербии и Черногории как предателя всего народного, всего сербского, всего черногорского, а сейчас, конечно, и всего церковного. Потому что таковы правила игры — не является предателем только тот, кто слепо следует политике, выразителем которой является Демфронт», — заявил глава черногорского правительства, добавив, что одну из главных ролей в этом якобы сыграл лидер Демфронта Андрия Мандич, который «непосредственно лично оказывал давление, чтобы выборы митрополита были отложены до реконструкции правительства».

Федеральное агентство новостей /

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах обвинения в свой адрес прокомментировал лично Андрия Мандич. Он заметил, что поведение главы черногорского правительства продиктовано командами извне.

«Очевидно, что Кривокапич все делает согласно распоряжениям других и поэтому в последний момент он быстро меняет решения. Его сбивающие с толку обращения к общественности — загадка для всех, они не решат очень важную проблему, которой являются отношения Черногории и СПЦ. Подписание договора реально находится под вопросом, и необоснованная отсрочка доказывает это. Кривокапич должен хотя бы немного иметь приличия и сказать — кто эти люди, оказывающие на него давление для того, чтобы основополагающий договор с СПЦ не был подписан. Если таковые лица в действительности есть», — заметил один из лидеров Демфронта.

Обвинения в свой адрес Мандич назвал вполне ожидаемыми.

«Премьер-министр стал известен тем, что в неприятных ситуациях, которые являются результатом сугубо его поступков, он обвиняет других. Я никого не шантажировал и предполагаю, что он начал давать такие заявления в мой адрес, потому что иерархи Сербской православной церкви были ошеломлены его неслыханным поведением», — подчеркнул политик.

По мнению представителя Демфронта, коалиция «За будущее Черногории» получила голоса не благодаря иностранному фактору. Поддержкой посольств в тот момент пользовались другие политические субъекты.

Главной же целью и предвыборными обещаниями коалиции было освобождение Черногории от террора Демократической партии социалистов Мило Джукановича. Однако по словам Мандича, Кривокапич отвернулся от этой цели, принял чужие идеи, а замешанные в скандалах кадры бывшей власти оставил на высоких постах.