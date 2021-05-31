Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 31 мая. Центральноафриканское общественное движение Galaxie Nationale объявляет трехмесячный перерыв в митингах против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и вмешательства Франции в дела республики.

В субботу, 29 мая, прошел генеральный съезд Galaxie Nationale в конференц-зале центрального стадиона Банги, на котором обсуждался мораторий на уличные акции. Движение сочло возможным приостановить демонстрации в связи с достижением некоторых из поставленных целей.

«Мы приехали, чтобы спланировать дальнейшие действия. Поскольку против определенных элементов МИНУСКА и «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) ведется следствие, мы начинаем трехмесячное перемирие. После него мы будем ждать результатов этих судебных разбирательств. Мы просим контингент МИНУСКА упаковать чемоданы. Потому что через три месяца наступит апокалипсис», — заявил координатор движения Блез Дидасьен Косимачи.

По словам активиста, повышение осведомленности граждан ЦАР о преступлениях «голубых касок» и элементов CPC продолжится на местах. В ближайшие дни члены движения отправятся в провинциальные города для работы с населением.

Жители республики в последнее время регулярно выходят на митинги против миротворцев ООН. Центральноафриканцы уверены, что именно МИНУСКА снабжает минами радикалов, оставшихся в ЦАР после разгрома крупных бандформирований.

Ввоз такого рода боеприпасов на территорию страны запрещен оружейным эмбарго ООН. Однако бандиты продолжают устанавливать взрывные устройства на дорогах, вследствие чего страдает в первую очередь мирное население.