Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
Все новости
31 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге
21:13
Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
21:07
Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка
21:04
Общество
ФАН выяснил подробности задержания оппозиционера Андрея Пивоварова
Все новости

Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР

ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 31 мая. Центральноафриканское общественное движение Galaxie Nationale объявляет трехмесячный перерыв в митингах против присутствия многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и вмешательства Франции в дела республики.

В субботу, 29 мая, прошел генеральный съезд Galaxie Nationale в конференц-зале центрального стадиона Банги, на котором обсуждался мораторий на уличные акции. Движение сочло возможным приостановить демонстрации в связи с достижением некоторых из поставленных целей.

«Мы приехали, чтобы спланировать дальнейшие действия. Поскольку против определенных элементов МИНУСКА и «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) ведется следствие, мы начинаем трехмесячное перемирие. После него мы будем ждать результатов этих судебных разбирательств. Мы просим контингент МИНУСКА упаковать чемоданы. Потому что через три месяца наступит апокалипсис», — заявил координатор движения Блез Дидасьен Косимачи.

По словам активиста, повышение осведомленности граждан ЦАР о преступлениях «голубых касок» и элементов CPC продолжится на местах. В ближайшие дни члены движения отправятся в провинциальные города для работы с населением.

Жители республики в последнее время регулярно выходят на митинги против миротворцев ООН. Центральноафриканцы уверены, что именно МИНУСКА снабжает минами радикалов, оставшихся в ЦАР после разгрома крупных бандформирований.

Ввоз такого рода боеприпасов на территорию страны запрещен оружейным эмбарго ООН. Однако бандиты продолжают устанавливать взрывные устройства на дорогах, вследствие чего страдает в первую очередь мирное население.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
оон цар минуска
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 169115 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 87632 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 54493 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Экономика 41742 28 May 2021
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 41069 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Рейтинг@Mail.ru