Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске

Мале, 31 мая. Телеведущая Ольга Орлова порадовала поклонников новым фото, сделанным на Мальдивах. Фанаты, увидев артистку, сравнили ее с покойной певицей Жанной Фриске.

Звезда решила поговорить с подписчиками на тему влюбленности. Она отметила, что может с легкостью определить, испытывает чувства человек или нет.

«Вы умеете любить? Любить людей, любить животных, любить мужчину или женщину, любить себя, любить каждый свой день, любить жизнь. Любящих людей сразу видно. Они очень наполненные и отдающие миру», — написала ведущая скандального шоу «Дом-2».

Орлова сопроводила свои слова фотографией, сделанной на Мальдивах. На кадре ведущая позирует в бассейне в ярком красном купальнике с глубоким декольте. Поклонники были очарованы экс-солисткой «Блестящих».

«Вы потрясающая»; «Вы классная»; «Вы очень красивая женщина»; «На этом фото похожа на подругу Жанну», — написали поклонники звезды.

Орлова и Фриске дружили долгие годы. Подруга поддерживала певицу, когда та заболела раком. Исполнительница умерла в июне 2015 года. Она не дожила до своего 41-го дня рождения меньше месяца.