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новостей
21:40
Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
21:37
Политика
Адвокату Пивоварова ничего не известно о его задержании
21:33
Общество
«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров
21:33
Политика
Норкин «взорвал» студию «Места встречи» анекдотом про еврея-каратиста и комара
21:33
Армия
Истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
21:31
Общество
Пивоварова навестит адвокат Елена Бородина
21:29
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР ликвидировали отряд чадских наемников на севере страны
21:29
Балканы
Лидер Демфронта объявил о недоверии премьеру Черногории из-за срыва соглашения с церковью
21:29
Общество
Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади жилья
21:27
Политика
Пивоваров находится в розыске за деятельность нежелательной организации
21:25
ЦАР
Посол России в Банги предупредил о росте напряженности на севере ЦАР
21:23
Ближний Восток
Саудовская Аравия выдала Ираку кредит в 10 млн долларов на покупку своих товаров
21:21
ЦАР
Общественники меняют тактику борьбы с присутствием миротворцев ООН в ЦАР
21:19
Политика
Инициатором розыска Пивоварова является СК РФ
21:18
Политика
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21:13
Шоу-бизнес
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Общество
Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга
21:06
Ближний Восток
У «Талибана» не осталось повода для продолжения насилия — министр обороны Афганистана
21:05
Происшествия
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Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске

Шоу-бизнес
Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Мале, 31 мая. Телеведущая Ольга Орлова порадовала поклонников новым фото, сделанным на Мальдивах. Фанаты, увидев артистку, сравнили ее с покойной певицей Жанной Фриске.

Звезда решила поговорить с подписчиками на тему влюбленности. Она отметила, что может с легкостью определить, испытывает чувства человек или нет.

«Вы умеете любить? Любить людей, любить животных, любить мужчину или женщину, любить себя, любить каждый свой день, любить жизнь. Любящих людей сразу видно. Они очень наполненные и отдающие миру», — написала ведущая скандального шоу «Дом-2».

Орлова сопроводила свои слова фотографией, сделанной на Мальдивах. На кадре ведущая позирует в бассейне в ярком красном купальнике с глубоким декольте. Поклонники были очарованы экс-солисткой «Блестящих».

«Вы потрясающая»;

«Вы классная»;

«Вы очень красивая женщина»;

«На этом фото похожа на подругу Жанну», — написали поклонники звезды.

Орлова и Фриске дружили долгие годы. Подруга поддерживала певицу, когда та заболела раком. Исполнительница умерла в июне 2015 года. Она не дожила до своего 41-го дня рождения меньше месяца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольгу Орлову в ярком купальнике сравнили с Жанной Фриске
фриске орлова телеведущая
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