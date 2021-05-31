ФАН узнал подробности снятия Пивоварова с рейса в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Источник ФАН сообщил, что экс-директор «Открытой России»1 (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров направлялся в Варшаву.

Пивоварова сняли пограничники с борта польского «Лота». Его сняли с рейса в 19:34 понедельника.

Ранее он сообщил о задержании в соцсетях. По словам Пивоварова, сейчас он находится в отделении ФСБ петербургского аэропорта Пулково.

Деятель мог привлечь внимание органов он из-за своей антигосударственной деятельности. Ранее он проговорился о сохранении связи экс-открыточников с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ