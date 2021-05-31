Волгоградских врачей обвинили в гибели роженицы и ее неродившегося ребенка

Волгоград, 31 мая. СК РФ собрал достаточно доказательств для вынесения приговора врачам Перинатального центра №1 Волгоградской области. Медикам грозит наказание по части 2 статьи 238 УК РФ.

Заместителя главного врача по медицинской части Перинатального центра №1 Волгоградской области Елену П. и заведующую акушерским отделением указанного центра Наталию А. обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой смерть человека.

Следствие установило, что в городскую больницу №2 города Волжского поступила 27-летняя женщина на 30-й неделе беременности, там ей диагностировали ОРВИ и назначили лечение. Однако женщине стало плохо, и ее отправили в Перинатальный центр №1. При этом дежурные врачи установили риск преждевременных родов и рекомендовали продолжить лечение, сообщили в ГСУ СК РФ.

Несмотря на это, подсудимые не оценили клинические проявления и приняли решение об отправке пациентки обратно в больницу. Когда женщину снова доставили в центр для экстренного кесарева сечения, у жительницы Волгоградской области началось обильное кровотечение, в результате чего погиб ребенок, а спустя какое-то время скончалась и его мать.

Суд приговорил каждого медицинского работника к двум годам колонии общего режима и лишению права заниматься медицинской деятельностью на два года с момента вступления приговора в силу.